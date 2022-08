Afghanistan, esplosione in una moschea di Kabul: ci sono diverse vittime e feriti (Di giovedì 18 agosto 2022) Afghanistan, esplosione in una moschea di Kabul. Ancora una volta un attacco terroristico colpisce un luogo di culto e le conseguenze sono sempre più terribili. I bollettini che arrivano sono terrificanti e riferiscono di vittime e feriti. Afghanistan, esplosione in una moschea di Kabul In Afghanistan una forte esplosione ha colpito la moschea Abu Bakr al Siddiqi, nel quartiere di Khari Khana, nella parte orientale di Kabul. I media locali fanno sapere che tra le vittime ci sarebbe anche l’imam della moschea Mawlawi Amir Mohammad Kabuli. Dopo agosto 2021, infatti, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 agosto 2022)in unadi. Ancora una volta un attacco terroristico colpisce un luogo di culto e le conseguenzesempre più terribili. I bollettini che arrivanoterrificanti e riferiscono diin unadiInuna forteha colpito laAbu Bakr al Siddiqi, nel quartiere di Khari Khana, nella parte orientale di. I media locali fanno sapere che tra leci sarebbe anche l’imam dellaMawlawi Amir Mohammadi. Dopo agosto 2021, infatti, ...

emergency_ong : ?? #Afghanistan #Kabul 27 vittime ricevute al momento in seguito a un'#esplosione avvenuta nel quartiere PD17. Tra l… - emergency_ong : ?? #Kabul Aggiornamento: tra le 27 vittime ricevute a ora ci sono anche 3 morti. 'Due pazienti sono arrivati morti,… - emergency_ong : ?? L'aggiornamento dal nostro ospedale dopo l'esplosione di ieri a #Kabul. 'Nel Centro rimangono solo 8 letti liber… - Ultron65 : RT @IlPrimatoN: Ennesimo attacco suicida in Afghanistan. Una gigantesca esplosione uccide 21 persone in una moschea. Si fa sempre più strad… - Majden3 : RT @LaNotiziaTweet: Afghanistan, esplosione in una moschea di Kabul: ci sono diverse vittime e feriti -