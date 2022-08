Addio a Nicolò Ghedini: politico e storico avvocato di Berlusconi (Di giovedì 18 agosto 2022) Addio a Nicolò Ghedini. Lo storico avvocato di Silvio Berlusconi è morto a 62 anni all’ospedale San Raffaele di Milano per complicazioni legate alla leucemia insorta dopo un trapianto di midollo, eseguito nei mesi scorsi. Oltre che legale di fiducia del presidente di Forza Italia, Ghedini è stato eletto per 4 volte in Parlamento nelle L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 agosto 2022). Lodi Silvioè morto a 62 anni all’ospedale San Raffaele di Milano per complicazioni legate alla leucemia insorta dopo un trapianto di midollo, eseguito nei mesi scorsi. Oltre che legale di fiducia del presidente di Forza Italia,è stato eletto per 4 volte in Parlamento nelle L'articolo proviene da Inews24.it.

