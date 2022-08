WRC | Hyundai in Belgio alla prova del 9?

LiveGPit : #WRC Ypres: Hyundai cerca il bis nella casa di Neuville, Rovanperä per l’allungo decisivo ?? Luca Pellegrini - autosprint : Un Mondiale sempre più blindato dalla Toyota e da Rovanpera: nella classifica costruttori infatti la casa giappones… - motorionline : #WRC | Hyundai Motorsport confida nel proseguire la striscia positiva che in particolare nelle ultime due gare del… - Motorsport_IT : #WRC | Ecco le foto più belle del Rally di Finlandia 2022 di WRC vinto da Ott Tanak e Martin Jarveoja su Hyundai i2… - motorionline : #WRC | Il vicedirettore di #Hyundai Motorsport Julien Moncet ancora non conosce il suo futuro alla guida del team,… -

La leader del campionato Toyota Gazoo Racing si appresta ad affrontare il nono appuntamento del2022, l'Ypres Rally che riporterà gli equipaggi su asfalto per la prima volta da aprile, quando ...Il clima inMotorsport è ultimamente cambiato. Alla vigilia del nono appuntamento del2022, l'Ypres Rally sugli asfalti del Belgio, la squadra sta vivendo un cauto ottimismo visti i buoni risultati ...Il Mondiale Rally Wrc torna in azione con l’Ypres Rally Belgio 2022 ... Il figlio d'arte Kalle Rovanpera, però, dovrà contrastare gli attacchi delle Hyundai i20 N Rally 1 di Thierry Neuville e Ott ...Rally Belgium favourite Thierry Neuville admits everything will need to be “on point” to be competitive when the World Rally Championship heads to his home event in Ypres this weekend.