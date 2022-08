West Nile, Pescia: 79enne ricoverato in ospedale, secondo caso in Toscana (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un secondo caso in Toscana di virus West Nile e' stato diagnosticato per un paziente di 79 anni di Pescia, che ora si trova ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Jacopo a Pistoia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 17 agosto 2022) Unindi viruse' stato diagnosticato per un paziente di 79 anni di, che ora si trovanel reparto di Malattie infettive dell'San Jacopo a Pistoia L'articolo proviene da Firenze Post.

