Un re in mezzo al mare: Ibra sul suo yacht (Di mercoledì 17 agosto 2022) Zlatan Ibrahimovic regala spettacolo sui social. L'attaccante del Milan ha pubblicato un video mentre si rilassa sul suo ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Zlatanhimovic regala spettacolo sui social. L'attaccante del Milan ha pubblicato un video mentre si rilassa sul suo ...

cococco : 'Te ne sei accorto, sì Che passi tutto il giorno a disegnare Quella barchetta ferma in mezzo al mare E non ti butti… - Riccard29512548 : @totofaz Ma infatti...peccato che sono singole voci in mezzo ad un mare di mancanza di lucidità - Giu_sta4 : Coez 'la musica non c'è' per il testo, è una delle più azzeccate e poi... c'è il mare, di mezzo?? #jeru - Hartmann_TWT : @marzia75 Bisogna essere fortunati anche per quel che riguarda l’inquinamento luminoso. Il posto migliore è nel deserto o in mezzo al mare ?? - JavaProgrammerJ : @EsercitoCrucian Seinuna bandieruola in mezzo al mare... cambi opinione al cambiar del vento -