Ultime Notizie – West Nile | 74enne muore a Reggio Emilia

Una 74enne è morta di West Nile a Reggio Emilia. A darne notizia è la direzione dell'azienda Usl IRCCS, spiegando che l'anziana, gravemente immunodepressa e positiva al Covid, era ricoverata al Reparto di Malattie Infettive dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dal 7 agosto scorso. La febbre West Nile non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con le persone infette. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare comuni del tipo Culex, le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all'uomo. Già a giugno il sistema regionale di sorveglianza dell'Emilia Romagna previsto dal Piano Regionale Arbovirosi 2022 ha evidenziato la circolazione del virus

