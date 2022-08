Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Kiev, 17 ago. (Adnkronos) - La Corea del Nord e l'autoproclamatapopolare diavvieranno "una cooperazione bilaterale reciprocamente vantaggiosa". Arlo, in una lettera indirizzata alnordcoreano Kim-un è stato ildel territorio amministrato dalle forze filorusse, Denis Pushilin. L'auspicio è contenuto in un messaggio di congratulazioni indirizzato a Kim in occasione della Giornata della Liberazione nazionale della Corea, il 15 agosto, secondo quanto riporta l'agenzia Kcna. "Anche il popolo della regione del Donbass sta lottando per riconquistare la propria libertà e giustizia oggi, proprio come fece il popolo coreano 77 anni fa", si legge nella lettera di Pushilin.