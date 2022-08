Ucraina, crollo import smartphone in Russia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – crollo del 38 per cento delle importazioni di smartphone in Russia nei primi sei mesi dell’anno, rende noto il quotidiano Kommersant rilanciato da Moscow Times, citando il risultato di una ricerca del GS Group da cui emerge che anche le produttrici cinesi Xiaomi e Realmi hanno ridotto le forniture. Le importazioni di smartphone economici (venduti a meno di 10mila rubli o 160 euro), una fascia di prodotti che rende conto del 27 per cento del settore, sono diminuite ancora di più, del 56 per cento. Il fattore principale di questo andamento è stato il ritiro dai mercati russi della Samsung. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) –del 38 per cento delleazioni diinnei primi sei mesi dell’anno, rende noto il quotidiano Kommersant rilanciato da Moscow Times, citando il risultato di una ricerca del GS Group da cui emerge che anche le produttrici cinesi Xiaomi e Realmi hanno ridotto le forniture. Leazioni dieconomici (venduti a meno di 10mila rubli o 160 euro), una fascia di prodotti che rende conto del 27 per cento del settore, sono diminuite ancora di più, del 56 per cento. Il fattore principale di questo andamento è stato il ritiro dai mercati russi della Samsung. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

theo_inkling : @AlbertoFazolo @jacopo_iacoboni La popolazione locale nel crollo dell'URSS ha scelto l'ucraina non la Russia - Efisio31251859 : @ElGusty201 Io credo piuttosto che la Meloni preferirà mollare l'Ucraina e i vaccini, per ottenere i voti dei parti… - sud_delmondo : RT @AndreaLompio53: C’è la mano di #Putin dietro questa condizione di infinita precarietà: seguendo le orme dei leader sovietici che lo han… - AndreaLompio53 : C’è la mano di #Putin dietro questa condizione di infinita precarietà: seguendo le orme dei leader sovietici che lo… - Giandorico : @ELuttwak Decisioni prese da USA rovesciando politica post crollo URSS di non allargare NATO a est, e mirando speci… -