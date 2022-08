Suicidio assistito, via libera dell’Azienda sanitaria Marche al farmaco per Antonio. Ha dovuto aspettare due anni (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo più di due anni di attesa, l’Azienda sanitaria delle Marche ha dato il via libera per il farmaco da somministrare ad Antonio per il Suicidio medicalmente assistito. “Antonio”, 44enne, marchigiano tetraplegico dal 2014, ha iniziato da tempo la battaglia per l’aiuto al Suicidio affiancato dall’Associazione Luca Coscioni. Dopo il riconoscimento dei requisiti per ‘applicare’ la sentenza Costituzionale Cappato-Antoniani (DjFabo) mancava il parere sul farmaco. Si era creata una situazione di stallo che aveva portato il 44enne a valutare il trasferimento in Svizzera per attuare la procedura che ora si è di fatto sbloccata’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo più di duedi attesa, l’Aziendadelleha dato il viaper ilda somministrare adper ilmedicalmente. “”, 44enne, marchigiano tetraplegico dal 2014, ha iniziato da tempo la battaglia per l’aiuto alaffiancato dall’Associazione Luca Coscioni. Dopo il riconoscimento dei requisiti per ‘applicare’ la sentenza Costituzionale Cappato-Antoniani (DjFabo) mancava il parere sul. Si era creata una situazione di stallo che aveva portato il 44enne a valutare il trasferimento in Svizzera per attuare la procedura che ora si è di fatto sbloccata’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

