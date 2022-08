Renzi contro Berlusconi | i seggi sicuri per il centrosinistra e la sfida romana Come si stanno formando le liste per i collegi

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 agosto 2022) «Mi aspettavo di peggio. Anche negli altri partiti sta scorrendo molto sangue». Sarebbe questo il commento con cui Enrico Letta ha chiuso tutte le operazioni per scrivere ledei candidati del Pd. La scelta dei candidati per le elezioni non è mai stata un’operazione semplice ma questa volta tutto il processo decisionale è complicato da due fattori: il sistema elettorale e il taglio dei parlamentari. E così in tutta la penisola si sta delineando una mappa di sfide nei singoli, a partire dagli uninominali dove sarà un solo candidato ad essere eletto. La formula per vincere non è chiara e anzi, queste elezioni saranno anche un test per verificare la tenuta del Rosatellum in combinazione con il taglio dei Parlamentari. Con la riforma costituzionale varata nel 2020 infatti, il numero didisponibili alla Camera dei ...