Rapina shock in pizzeria a Napoli: spari in aria davanti ai clienti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sabato sera di terrore a Napoli: un uomo entra in una pizzeria brandendo una pistola, con l’obiettivo di sottrarre l’incasso della serata. Per intimorire i gestori prima spara un colpo in aria, poi punta l’arma contro il titolare. Fino a che non riceve tutti i soldi dell’incasso e scappa via, atteso da un complice sul L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sabato sera di terrore a: un uomo entra in unabrandendo una pistola, con l’obiettivo di sottrarre l’incasso della serata. Per intimorire i gestori prima spara un colpo in, poi punta l’arma contro il titolare. Fino a che non riceve tutti i soldi dell’incasso e scappa via, atteso da un complice sul L'articolo proviene da Inews24.it.

