Piero Angela stasera a Superquark: "Prima di morire...", la sua ultimissima volontà (Di mercoledì 17 agosto 2022) Andrà in onda questa sera l'ultima puntata di Superquark con Piero Angela, il divulgatore scientifico scomparso lo scorso 13 agosto all'età di 93 anni. L'appuntamento è alle 21 e 25 su Rai 1. L'ultima puntata della 29esima edizione del programma sarebbe stata fortemente voluta proprio da Angela. Che, come sottolineato dal figlio Alberto nel discorso ai funerali, Prima di morire ha fatto in modo di chiudere tutte le puntate rimaste. "Quando ha saputo che oramai era arrivato il suo tempo, ha fatto un calcolo così a spanne del tempo che gli sarebbe rimasto e ha fatto tutte le puntate che stanno andando in onda adesso di Superquark", ha detto Alberto Angela. Questa sera, mercoledì 17 agosto, andrà in onda l'ultima puntata di questa lunga e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Andrà in onda questa sera l'ultima puntata dicon, il divulgatore scientifico scomparso lo scorso 13 agosto all'età di 93 anni. L'appuntamento è alle 21 e 25 su Rai 1. L'ultima puntata della 29esima edizione del programma sarebbe stata fortemente voluta proprio da. Che, come sottolineato dal figlio Alberto nel discorso ai funerali,diha fatto in modo di chiudere tutte le puntate rimaste. "Quando ha saputo che oramai era arrivato il suo tempo, ha fatto un calcolo così a spanne del tempo che gli sarebbe rimasto e ha fatto tutte le puntate che stanno andando in onda adesso di", ha detto Alberto. Questa sera, mercoledì 17 agosto, andrà in onda l'ultima puntata di questa lunga e ...

SuperQuarkRai : Il ricordo di #PieroAngela nelle parole di suo figlio Alberto. #16agosto Guarda 'Addio a Piero Angela'??… - fanpage : Il toccante discorso di Alberto Angela, al funerale del padre #PieroAngela . Ci Mancherai Piero ?? - ilpost : Il discorso di Alberto Angela in ricordo del padre, Piero Angela - Agricolturabio1 : RT @SalvatoreMirag7: #sudinrete #gentedelsud Intestiamo una Via a Piero Angela - Firma la petizione! - gtrinchera75 : RT @OfficialTozzi: La velocità della luce non si decide per alzata di mano. Dopo la fase democratica di discussione, la scienza si critica… -