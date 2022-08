Pensione anticipata, con 41 o con 42 anni e 10 mesi di contributi? (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non sempre la Pensione anticipata è alla portata di tutti. Alcune vie percorribili dopo la scadenza della Naspi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non sempre laè alla portata di tutti. Alcune vie percorribili dopo la scadenza della Naspi. L'articolo .

orizzontescuola : Pensione anticipata, con 41 o con 42 anni e 10 mesi di contributi? - cesare8859 : @AntoninusAugust @repubblica poi solo in Italia era agganciata alla aspettativa si vita anche la pensione anticipat… - manuancheno : @boni_castellane E ( quasi) tutti gli altri hanno eseguito perché a farlo c'era tutto da guadagnare e a opporsi tut… - zazoomblog : Pensione anticipata per chiusura attività 2022 a chi spetta requisiti come fare domanda - #Pensione #anticipata… - AntonioMazzar19 : @Crudeli45198835 Il politico per compiacere il cittadino. Esempio: governo Rumor, pensione anticipata a 15 anni 6 m… -