Napoli-Monza | corsa ai biglietti Curve e distinti verso il sold out

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 17 agosto 2022)ilout. Quasi esauriti i posti nei distini e nelle, la cinquina al Verona ha risvegliato l’entusiasmo.. I cinque gol delal Bentegodi sono passati come una spugna sulle parole, i veleni, i fischi, le preoccupazioni che hanno accompagnato i tifosi nell’ultimo mese tra le cessioni dei big, le prestazioni sottotono in ritiro, una campagna acquisti che non ingranava. La città ha ritrovato il sorriso: a casa o in vacanza, in spiaggia e per strada tutti hanno apprezzato il primodi Spalletti, che nel frattempo applaude i suoi e anche i tifosi presenti a ferragosto a Verona: «Possono stare tranquilli. I calciatori che indossano ...