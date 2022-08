Meteo Roma del 17-08-2022 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 agosto 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino te instabile con piogge Da isolate a Sparse Al nord-ovest Sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio instabilità momento con piogge sparse locali temporali più asciutto su trivenetegna in serata e nottata insiste il maltempo sulle stesse regioni con qualche fenomeno anche sul Triveneto al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio qualche pioggia sull’altro Toscana soleggiato altrove in serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi pioggia in arrivo nella notte sulla Toscana settentrionale al sud tempo stabile nella giornata con Cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio qualche nube in più sulla legna in serata ancora tempo stabile con prevalenza di Cherry sereni o poco nuvolosi ...