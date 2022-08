Managua (non) val bene una messa. La repressione di Ortega contro la Chiesa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Preti in carcere, templi chiusi dalla polizia, processioni vietate. La repressione che soffre la Chiesa in Nicaragua si riassume nell’immagine di monsignor Rolando Álvarez inginocchiato con le mani alzate fuori dalla diocesi di Matagalpa, nel nord del Paese, mentre un gruppo di agenti lo circonda per portarlo in galera. E, purtroppo, non è l’unico. La diocesi di Siuna ha confermato anche l’arresto di Oscar Danilo Benavides Tinoco, parroco della Chiesa dello Spirito Santo nel comune di Mulukukú. Il sacerdote sarebbe stato prelevato dal suo veicolo e arrestato dalla polizia antisommossa dopo aver celebrato la messa domenicale. “Non conosciamo la causa o il motivo della sua detenzione – ha informato la diocesi -. Speriamo che le autorità ci tengano informati”. La scorsa settimana le forze dell’ordine hanno imposto gli ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 agosto 2022) Preti in carcere, templi chiusi dalla polizia, processioni vietate. Lache soffre lain Nicaragua si riassume nell’immagine di monsignor Rolando Álvarez inginocchiato con le mani alzate fuori dalla diocesi di Matagalpa, nel nord del Paese, mentre un gruppo di agenti lo circonda per portarlo in galera. E, purtroppo, non è l’unico. La diocesi di Siuna ha confermato anche l’arresto di Oscar Danilo Benavides Tinoco, parroco delladello Spirito Santo nel comune di Mulukukú. Il sacerdote sarebbe stato prelevato dal suo veicolo e arrestato dalla polizia antisommossa dopo aver celebrato ladomenicale. “Non conosciamo la causa o il motivo della sua detenzione – ha informato la diocesi -. Speriamo che le autorità ci tengano informati”. La scorsa settimana le forze dell’ordine hanno imposto gli ...

