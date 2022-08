M5s, in 50mila hanno partecipato alle parlamentarie: approvato il 'listino Conte' (Di mercoledì 17 agosto 2022) Via libera degli iscritti M5s al cosiddetto 'listino Conte', la lista di 15 nomi proposta del Presidente M5s e da inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati 5 stelle. hanno risposto ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 agosto 2022) Via libera degli iscritti M5s al cosiddetto '', la lista di 15 nomi proposta del Presidente M5s e da inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati 5 stelle.risposto ...

MediasetTgcom24 : Record per le Parlamentarie M5s: 50mila votanti #enricoletta #andreacrisanti #europa #m5s #camera - Adnkronos : #Parlamentarie #M5S, record di partecipazione: oltre 50mila votanti. #ultimora - Loredan23086243 : RT @Newsinunclick: Si sono chiuse le Parlamentarie M5s con un boom di partecipanti: oltre 50mila. 'Alle parlamentarie per le elezioni polit… - agostinobarbera : RT @LaNotiziaTweet: Parlamentarie M5S record: superati per la prima volta i 50mila votanti. Plebiscito per il listino di Conte https://t.c… - AnnaNonBasta : RT @GioLario: #rossocuore per stare #DallaParteGiusta con #IovotoM5SconConte Parlamentarie M5s, hanno votato oltre 50mila iscritti: “Più… -