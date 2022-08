Lite Borgonovo-Sommi a La7 “Scandaloso nome di Crisanti in liste Pd” “Non ti scandalizzi però se i capi politici candidano le loro amiche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Polemica a “L’aria che tira” (La7) tra i giornalisti Lucae Francescosulla candidatura del virologo Andreanel Pd come capolista nel collegio Europa., che già oggi sulla Verità ha scritto un lungo commento critico sue sul Pd, viene contestato da, il quale osserva: “Secondo me, invece è giusto che alcuni esperti si candidino in politica. Si rivendica sempre il fatto che la politica sia fatta spesso da non competenti. Quando i competenti si mettono in gioco, secondo me, è una buona notizia“. “Dipende con chi”, insorge. “Ognuno sceglie in base alla propria cultura politica – ribatte– Tu hai anche detto checriticava Speranza. Quindi, a maggior ragione la ...