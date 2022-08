Lazio, Lotito: «Mi candido? Solo se servo» (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lazio, Claudio Lotito chiude definitivamente qualsiasi discorso sulla sua possibile candidatura: «Solo se servo, sennò no» Dopo i rumors e le polemiche sulla sua possibile candidatura con Forza Italia alle prossime elezioni, Claudio Lotito chiude il discorso. Di seguito le sue parole alla Stampa. «Berlusconi? No, non ho ancora parlato con lui. Ma per la verità non ho ancora parlato con nessuno. Se potrò essere utile mi candiderò, sennò no». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022), Claudiochiude definitivamente qualsiasi discorso sulla sua possibile candidatura: «se, sennò no» Dopo i rumors e le polemiche sulla sua possibile candidatura con Forza Italia alle prossime elezioni, Claudiochiude il discorso. Di seguito le sue parole alla Stampa. «Berlusconi? No, non ho ancora parlato con lui. Ma per la verità non ho ancora parlato con nessuno. Se potrò essere utile mi candiderò, sennò no». L'articolo proviene da Calcio News 24.

MCriscitiello : Acerbi al Monza come merce di scambio per un seggio elettorale a Lotito? Tutto falso. Prevista una nota del club e… - Buonfigli : Se arrivasse #Reguilon non sarebbe la ciliegina sulla torta, ma la torta sotto la ciliegina ! Ci sono conferme ?… - giuliocardone69 : @Animati25084061 @Daniele_Turati però se lo dici nell estate in cui ha speso più di tutti è un po' fuori tempo, no?… - persemprecalcio : ??? #Sarri ha bisogno di un nuovo giocatore a sinistra e la richiesta a #Lotito è stata chiara. Il presidente della… - fettonejr : @notPatriota No. Sarà tosta vincere. C'è la Lazio del panzone Lotito che me preoccupa. Poi adesso che ha preso Cancellieri ndo annamo... -