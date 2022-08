Incendio a Pantelleria | turisti e vip in fuga Armani | Tardelli e Merlino tra gli evacuati

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Brucia, dove nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 agosto un grandesi è sviluppato nella vegetazione ed è stato alimentato dal vento. Le fiamme si stanno espandendo pericolosamente anche a ridosso delle abitazioni e molte persone sono state evacuate, tra cui anche alcuni personaggi noti che stavano soggiornando sull'isola come lo stilista Giorgio, il campione dell'82 Marcoe la sua compagna Myrta. Proprio la giornalista di La7 ha diffuso alcune immagini del rogo su Twitter e ha parlato didoloso. Le fiamme partite alle spalle di Cala Cinque Denti stanno avvolgendo ettari di macchia mediterranea e non sono distanti da alcune abitazioni. Essendo già buio, non sarà consentito ai Canadair di levarsi in volo fino all'alba e le ...