Incendi a Pantelleria, il capo della Protezione civile della Regione siciliana: «Fuochi appiccati in modo scientifico in due punti dell’isola, a favor di vento» (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’isola di Pantelleria continua a bruciare ed è corsa contro il tempo per contenere il vasto Incendio che ha colpito l’isola. Le fiamme hanno inizialmente interessato le contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale, costringendo alla fuga numerosi residenti e turisti. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori il rogo sarebbe di origine dolosa. E anche Salvo Cocina, il capo della Protezione civile della Regione siciliana, non ha dubbi: «Il fuoco è stato appiccato in modo scientifico in due posti diversi di Pantelleria, a favore di vento, approfittando dello scirocco». Cocina, in un’intervista all’Adnkronos, ha ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’isola dicontinua a bruciare ed è corsa contro il tempo per contenere il vastoo che ha colpito l’isola. Le fiamme hanno inizialmente interessato le contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale, costringendo alla fuga numerosi residenti e turisti. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori il rogo sarebbe di origine dolosa. E anche Salvo Cocina, il, non ha dubbi: «Il fuoco è stato appiccato inin due posti diversi di, ae di, approfittando dello scirocco». Cocina, in un’intervista all’Adnkronos, ha ...

