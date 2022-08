In manette un predone dei parcheggi - Cronaca - lanazione.it

IL GIORNO

Inundei parcheggi - Cronaca - lanazione.it. Bosniaco ritenuto autore di almeno otto furti su auto e una rapina ... Arrestò il boss nel suo fortino In congedo il comandante Jerry Ieri pomeriggio (sabato 6 agosto) un "predone" di spiaggia è finito in manette dopo aver rubato uno zaino nella spiaggia libera all'altezza di piazzale Boscovich. Il giovane, un 30enne nordafricano, h ...Dopo 37 anni trascorsi in divisa il luogotenente Germano Montanari ha concluso la sua missione nell’Arma. La mattina del 31 agosto ’92 fu mandato a catturare Franco Coco Trovato nella pizzeria “Wall s ...