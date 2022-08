Idasiak, l’agente non ci sta: “Non rinnoveremo il contratto” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Hubert Idasiak, il giovanissimo portiere polacco che ha difeso i pali della primavera del Napoli e aggregato in prima squadra, non è mai riuscito a trovare un minimo spazio. Nemmeno una presenza ha totalizzato tra i professionisti, ma il suo futuro sembra ancora essere legato alla squadra azzurra. Almeno fino al 2024, ma spiragli di rinnovo non esistono. Le parole dell’agente di Idasiak sul futuro In merito alla questione è intervenuto il suo agente Massimiliano Simeone nel corso della trasmissione Radio Goal a Radio Kiss Kiss Napoli. Qui di seguito le sue parole: QUESTIONE PORTIERI – Quest’anno c’era qualche dubbio sul futuro della porta del Napoli anche per la questione Meret. Non è mai stato coinvolto, ha fatto qualche partitella ma a ranghi ridotti. Non si è mai sentito parte del progetto e della squadra. IL ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Hubert, il giovanissimo portiere polacco che ha difeso i pali della primavera del Napoli e aggregato in prima squadra, non è mai riuscito a trovare un minimo spazio. Nemmeno una presenza ha totalizzato tra i professionisti, ma il suo futuro sembra ancora essere legato alla squadra azzurra. Almeno fino al 2024, ma spiragli di rinnovo non esistono. Le parole deldisul futuro In merito alla questione è intervenuto il suo agente Massimiliano Simeone nel corso della trasmissione Radio Goal a Radio Kiss Kiss Napoli. Qui di seguito le sue parole: QUESTIONE PORTIERI – Quest’anno c’era qualche dubbio sul futuro della porta del Napoli anche per la questione Meret. Non è mai stato coinvolto, ha fatto qualche partitella ma a ranghi ridotti. Non si è mai sentito parte del progetto e della squadra. IL ...

