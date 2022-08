Europei ciclismo Monaco 2022, finale cronometro femminile oggi in tv: orari e diretta streaming (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tutto pronto per la seconda giornata del ciclismo su strada agli Europei 2022 di Monaco. Dopo la prova in linea donne Élite di domenica scorsa, si torna a gareggiare in Germania per la cronometro femminile che assegnerà le medaglie nella cittadina di Fürstenfeldbruck: riusciranno le azzurre impegnate a lottare per salire sul podio? Per scoprirlo, l’appuntamento con il via alla gara è fissato alle ore 14:00 di mercoledì 17 agosto, con la diretta streaming affidata a RaiPlay 3 (con possibili collegamenti sui canali televisivi della Rai) oltre a poter assistere alla prova anche su Eurovisionsport.tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, risultati e medagliere aggiornati in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tutto pronto per la seconda giornata delsu strada aglidi. Dopo la prova in linea donne Élite di domenica scorsa, si torna a gareggiare in Germania per lache assegnerà le medaglie nella cittadina di Fürstenfeldbruck: riusciranno le azzurre impegnate a lottare per salire sul podio? Per scoprirlo, l’appuntamento con il via alla gara è fissato alle ore 14:00 di mercoledì 17 agosto, con laaffidata a RaiPlay 3 (con possibili collegamenti sui canali televisivi della Rai) oltre a poter assistere alla prova anche su Eurovisionsport.tv. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con unatestuale, la cronaca al termine, risultati e medagliere aggiornati in ...

