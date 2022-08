(Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “In vista della tornata elettorale del 25, nel più ampio contesto delle iniziative editoriali già avviate, la Rai inviterà al confronto idelle diverse formazioni politiche. Il Tg1 e la Direzione Approfondimento organizzeranno due ‘Serate Speciali – Il confronto’ in cui si realizzerà un dibattito elettorale televisivo secondo un format prestabilito”. Lo annuncia l’Azienda di Servizio Pubblico in una nota. “Esattamente come accade in occasione dei grandi appuntamenti elettorali internazionali – si anticipa – sarà predisposto un sistema di ‘regole d’ingaggio’ puntualmente definite per garantire ai protagonisti parità di condizioni e, al contempo, per assicurare ai telespettatori un dibattito che sia quanto più approfondito e coinvolgente”. La messa in onda dei “” è stata programmata “per la ...

Mov5Stelle : Alle 22.00 di oggi 16 agosto 2022 si sono concluse le operazioni di votazione degli iscritti delle proposte di auto… - Mov5Stelle : Domani 16 agosto si vota dalle 10 alle 22 Sarete chiamati a esprimervi con un voto per contribuire a selezionare e… - Mov5Stelle : È una giornata importante per la nostra comunità, un'occasione unica di democrazia diretta che solo il MoVimento 5… - telodogratis : Elezioni 2022, Calenda: “Il nostro programma partirà dal Pnrr” - telodogratis : Elezioni 2022, Rai: il 7 e 15 settembre confronti tv tra leader -

Considerato che ai cittadini serbi che vivono nella Provincia non è stato permesso di partecipare al referendum costituzionale né allepolitiche e piesidenziali e di esprimere in tal modo i ...'Elisabetta ha fondato 'Nuovi orizzonti per l'Italia', sta cercando di costruire una struttura partitica piano piano, purtroppo per lei non è riuscita a presentarsi alleper il problema ...Milano, 17 ago. (LaPresse) - "La campagna elettorale va fatta sul futuro e non sui fantasmi. Salvini e Meloni non sono un pericolo per la democrazia: sono un ...Elezioni 2022, Berlusconi ha affermato che il cittadino, una volta riconosciuto innocente, ha diritto di non essere perseguitato per sempre.