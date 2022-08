Danni del maltempo | operai a lavoro per sistemare via Filettine

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 17 agosto 2022) di Monica De Santis “A seguito deicausati daldi questa notte (lunedì notte per chi legge, n.d.r.) in via, mi sono già attivato facendo intervenire la Provincia di Salerno, i cui operatori stanno provvedendo in questo ore a mettere in sicurezza il tratto stradale, coadiuvati dalla Polizia Municipale di Pagani, per poi ripristinare con pulizia, fresatura ed asfalto il manto stradale nella giornata di domani (oggi per chi legge, n.d.r.). A comunicarlo con una nota ufficiale è il Consigliere Provinciale e Presidente del Consiglio comunale di?Pagani Gerardo Palladino, dopo iche si sono registrati lungo il tratto di strada a causa della violenta pioggia che nella notte di lunedì è caduta su Pagani, così come in altri comuni del?salernitano… “Viaè stata già ...