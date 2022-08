(Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) –usati come ‘baby sitter’ possono essere all’origine di problemi inaspettati nei più piccoli come i, dalla perdita di urina a una esagerata frequenza delle corse in bagno. Ma anche causa die, più raramente, difficoltà a contenersi. “La definirei una nuova sindrome legata alle nuove abitudini: fino a pochi anni fa nelle sale d’attesa dei pediatri c’era una bolgia discatenati, oggi c’è una gran calma e i piccoli sono quasi sempre ipnotizzati dallo schermo. In questo quadro se qualche anno fa vedevo uno o dueal mese con problemi di alterazione della funzione urinaria, oggi ne vedo anche 4 a settimana”, spiega all’Adnkronos Salute Fabio Ferro, chirurgo urologo, già primario del Bambino Gesù di ...

CordioliMirco : RT @Federprivacy: Utenti geolocalizzati sui loro smartphone anche con la cronologia delle posizioni disattivata. Maxi multa per Google http… - LocalPage3 : Con smartphone e tablet più disturbi urologici e stipsi nei bambini - Aly07_US_EU : @SickIkon_XxVi @RamonaKnowsBest @Wonderlover85 Nel momento in cui uno sceglie di possedere uno smartphone, navigare… - italiaserait : Con smartphone e tablet più disturbi urologici e stipsi nei bambini - VivMilano : RT @Apple: Con il tuo vecchio smartphone puoi comprare un nuovo iPhone. -

...gara in linea donne Europei ciclismo Trento 2021/ Van Dijk medaglia d'oro! A chiudere il podio... sempre avvalendosi di apparecchi mobili come PC, tablet e, la piattaforma DAZN che ...... dopo un testa a testa che ha incollato milioni di africani a tv e, il Kenya ha un nuovo ... si è affrettato a chiarire ieri William Ruto, dichiarato vincitore di misurail 50,5% delle ...(Adnkronos) – Smartphone e tablet usati come ‘baby sitter’ possono essere all’origine di problemi inaspettati nei più piccoli come i disturbi urologici, dalla perdita di urina a una esagerata frequenz ...L'economia mondiale soffre, e iniziano ad arrivare tanti segnali poco incoraggianti che riguardano i colossi del mercato smartphone. Un pilastro come Samsung si accinge, secondo le indiscrezioni racco ...