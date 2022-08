Belen Rodriguez Instagram, lo scatto fa impazzire i fan: un dettaglio cattura l’attenzione (Di mercoledì 17 agosto 2022) La vita sentimentale di Belen Rodriguez è davvero molto complessa. La showgirl, però, ora sembra aver ritrovato la felicità grazie al suo ex marito. Sì, avete capito bene! Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme, come mostrano le numerose foto postate su Instagram dalla ritrovata coppia. In molti hanno notato un dettaglio in particolare, Belen è talmente spensierata che si è concessa qualche sgarro in più rispetto alla sua dieta. Lo scatto del “pancino” arrotondato ha fatto immediatamente il giro del web.



Belen Rodriguez Instagram, la showgirl di nuovo felice grazie a De Martino: i fan notano un dettaglio Stefano De Martino e Belen ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 17 agosto 2022) La vita sentimentale diè davvero molto complessa. La showgirl, però, ora sembra aver ritrovato la felicità grazie al suo ex marito. Sì, avete capito bene!e Stefano De Martino sono tornati insieme, come mostrano le numerose foto postate sudalla ritrovata coppia. In molti hanno notato unin particolare,è talmente spensierata che si è concessa qualche sgarro in più rispetto alla sua dieta. Lodel “pancino” arrotondato ha fatto immediatamente il giro del web., la showgirl di nuovo felice grazie a De Martino: i fan notano unStefano De Martino e...

IncontriClub : Belen Rodriguez: “Sono ingrassata 4 kg! Pure di felicità” - occhio_notizie : Belen Rodriguez: il video in piscina senza veli è super hot? #belenrodriguez #video #piscina - telodogratis : Belen Rodriguez, il nuovo video in piscina (senza reggiseno) è super hot - Elisa60388018 : RT @PDUmorista: Belen Rodriguez posta su Instagram una foto con la didascalia 'Nel frattempo ho preso 4 chili!!!!! Pure di Felicità'. E ade… - zazoomblog : Belen Rodriguez ingrassata… e felice: lo scatto in bikini - #Belen #Rodriguez #ingrassata… -