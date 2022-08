Atletica, quando la premiazione di Marcell Jacobs? Orario Inno di Mameli, programma, tv, streaming (Di mercoledì 17 agosto 2022) Marcell Jacobs si è laureato campione d’Europa dei 100 metri, riportando il titolo in Italia 44 anni dopo Pietro Mennea. “Mi sono piaciuto molto più in semifinale, mi aspettavo un tempo sotto i 9?90, ma evidentemente in finale c’era un po’ di tensione“, ha spiegato il campione olimpico della gara regina dell’Atletica. A questo punto non resta che godersi la premiazione per questo nuovo trionfo che arriva qualche mese dopo l’apoteosi ai Mondiali indoor nei 60 metri. quando LA premiazione DI Marcell Jacobs? La premiazione si svolgerà in apertura della sessione serale degli Europei di Atletica di mercoledì 17 agosto, intorno alle ore 19.00. Marcell Jacobs salirà sul gradino più alto del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)si è laureato campione d’Europa dei 100 metri, riportando il titolo in Italia 44 anni dopo Pietro Mennea. “Mi sono piaciuto molto più in semifinale, mi aspettavo un tempo sotto i 9?90, ma evidentemente in finale c’era un po’ di tensione“, ha spiegato il campione olimpico della gara regina dell’. A questo punto non resta che godersi laper questo nuovo trionfo che arriva qualche mese dopo l’apoteosi ai Mondiali indoor nei 60 metri.LADI? Lasi svolgerà in apertura della sessione serale degli Europei didi mercoledì 17 agosto, intorno alle ore 19.00.salirà sul gradino più alto del ...

