Atletica | Marcell Jacobs | ora la staffetta! La 4×100 dei sogni solo in finale? Suggestioni Ali e Polanco

(Di mercoledì 17 agosto 2022)si è laureato campione d’Europa dei 100 metri, riportando in Italia un titolo che mancava dal 1978, quando Pietro Mennea trionfò in 10?27 nell’edizione di Praga, allora in Cecoslovacchia. La rassegna continentale del Messia non è finita e proseguirà nei prossimi giorni con l’attesa staffetta. Nonostante una fasciatura al polpaccio sinistro, il classe 1994 ha confermato la propria presenza in unache ritroverà il suo imprescindibile pilastro. L’assenza disi era fatta sentire, e non poco, ai recenti Mondiali di Eugene, quando gli azzurri, campioni olimpici in carica, non riuscirono neppure a timbrare l’accesso per la. Con il fenomeno dei 100 metri però cambierà tutto. Si potrà finalmente ricomporre quello che, nell’immaginario collettivo, è ormai diventato il quartetto ...