Ancora fiamme nel Salernitano, la Protezione Civile: "In Campania 399 incendi in due mesi" (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn elicottero della Protezione Civile della Regione Campania, un canadair e un elicottero della flotta nazionale sono in azione a San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno dove un incendio sta interessando 4 ettari di vegetazione, prevalentemente di macchia mediterranea a 150 metri dal livello del mare. La sala operativa sta coordinando le attività, anche in raccordo con il Sindaco. Sul posto squadre di volontari regionali e della locale Comunità montana nonché il Direttore operazioni spegnimento dei Vigili del Fuoco. Al momento non risultano abitazioni minacciate dalle fiamme. Un altro incendio è in atto, sempre in Cilento, a Montecorice, dove sta operando un altro elicottero regionale con il coordinamento della Protezione

