Tentato colpo in boutique Valentino a Parigi, vetrine in frantumi (Di martedì 16 agosto 2022) Le vetrine distrutte in mille pezzi. Sono le immagini del tentativo di rapina di un negozio di Valentino andato a vuoto nella notte a Parigi. Un uomo che stava cercando di fuggire dalla polizia è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Ledistrutte in mille pezzi. Sono le immagini del tentativo di rapina di un negozio diandato a vuoto nella notte a. Un uomo che stava cercando di fuggire dalla polizia è ...

GianniMarangon : RT @cinziettacy: @Paola_Deiana @GiuseppeConteIT Ehm… hai tentato un colpo di stato seguendo le promesse di uno che ve l’ha già messa in que… - Namast70961553 : RT @cinziettacy: @Paola_Deiana @GiuseppeConteIT Ehm… hai tentato un colpo di stato seguendo le promesse di uno che ve l’ha già messa in que… - IVALDO1962 : RT @cinziettacy: @Paola_Deiana @GiuseppeConteIT Ehm… hai tentato un colpo di stato seguendo le promesse di uno che ve l’ha già messa in que… - M5sStefano : RT @cinziettacy: @Paola_Deiana @GiuseppeConteIT Ehm… hai tentato un colpo di stato seguendo le promesse di uno che ve l’ha già messa in que… - venis_77 : RT @cinziettacy: @Paola_Deiana @GiuseppeConteIT Ehm… hai tentato un colpo di stato seguendo le promesse di uno che ve l’ha già messa in que… -