(Di martedì 16 agosto 2022) Non di solo calcio si vive, soprattutto nel caso di. L’attaccante del Psg infatti, secondo quanto riportato da Repubblica, dopo la vittoria della gara di campionato contro il Montpellier ha subito lasciato Parigi per recarsi a Barcellona. Il motivo? La partecipazione ad uno dei tornei dipiù importanti del mondo dove, sopra il Port Olympic, si sono dati appuntamento alcuni dei più famosi professionisti del Texas Hold’em. Il brasiliano è infatti un habitué di questi tornei. In questo caso specifico il buy-in, ovvero la quota d’ingresso, era pari a 100 mila euro. Al vincitore è spettato un premio di poco inferiore ai due milioni di euro. Al momento non si sa quello che è stato il piazzamento finale di O’Ney. SportFace.

sportface2016 : #Psg: #Neymar vola a #Barcellona…per un torneo di #poker - CorSport : #Neymar contro #Mbappé, è bufera al #Psg: sul web spunta un video che svela tutto ?? - sportli26181512 : #Neymar contro #Mbappé, è bufera al #Psg: sul web spunta un video che svela tutto: Sui social continua a girare un… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Ligue1UberEats 2022-2023, seconda giornata: il protagonista è @neymarjr | #VIDEO - #Ligue1UberEats #Ligue1 @PSG_inside… - PianetaMilan : .@Ligue1UberEats 2022-2023, seconda giornata: il protagonista è @neymarjr | #VIDEO - #Ligue1UberEats #Ligue1… -

E quindi il cerchio si chiude (anche se c'è da dire che pure, al, ha proposto di recente la stessa esultanza: potere virale dello sport). Spalletti analizza la prestazione di ...PARIGI (FRANCIA) - Nonostante un inizio di stagione scintillante, in casacontinua a tenere banco il rapporto conflittuale tra due grandi stelle del club:e Mbappé. Che tra i due non scorra più buon sangue è ormai evidente e alcuni eloquenti eventi recenti hanno ...Sui social continua a girare un filmato nel quale si evince l'ormai netta spaccatura nel rapporto tra il francese e il brasiliano ...Neymar scippa il pallone per il rigore del PSG e poi infierisce sui social, guerra fredda in spogliatoio, Galtier non riesce a contenere la situazione ...