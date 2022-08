nunu_gaming : RT @robertopontillo: Il presidente Iervolino smentisce la sua candidatura alle elezioni politiche #salernitana - sportface2016 : #Salernitana, #Iervolino: “Io candidato alle elezioni politiche? Fatto totalmente infondato” - LCronache : Politiche, Iervolino smentisce: “voglio essere solo benvoluto dalla città” - CavalluccioMar8 : RT @robertopontillo: Il presidente Iervolino smentisce la sua candidatura alle elezioni politiche #salernitana - feodi1 : @Michele_Arnese Iervolino su Facebook: “Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni poli… -

di Erika Noschese 'Leggo il mio nome tra i possibili candidati alle prossime competizioni, posso ringraziare chi ci ha pensato, ma voglio precisare che il fatto è totalmente ...- ...Salerno . L'indiscrezione di una possibile candidatura di Daniloalle prossimein quota Forza Italia aveva fatto rapidamente il giro d'Italia. Una notizia che aveva suscitato interesse sia negli ambiente della politica nazionale che in quelli ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il patron della Salernitana, Danilo Iervolino, ha voluto mettere a tacere i rumors che l'avrebbero voluto come possibile candidato alle elezioni politiche del prossimo mese di settembre.