(Di martedì 16 agosto 2022)di Reggina,e Cagliari Walterallenerà il Marocco in vista dei Mondiali in Qatar Unatanto importante quanto particolare perdelWalter. Come riportato da Al Araby,è vicino a diventare il nuovo mister del Marocco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

A gennaio 2016 passa al Bologna, nel 2016/2017 ritrovain Premier League dicendo sì al ... Ora Zuniga conduce unavita tra famiglia e le bellezze della natura. A Napoli Magazine rivelò: "......in Sicilia e lo fa all'Acireale in C2 e in C1 da DG - sotto la guida tecnica di Walter- ... Sono felice di questa miaavventura professionale e ringrazio chi mi ha scelto'. CONTINUA A ... Mazzarri, nuova avventura per l'ex allenatore di Torino e Napoli Walter Mazzarri potrebbe avere una clamorosa rivincita andando a giocarsi i Mondiali in Qatar sulla panchina del Marocco: sarebbe l’unico ...Nonostante l'assenza dell'Italia ai prossimi Mondiali in programma in Qatar, la bandiera tricolore potrebbe essere tenuta alta da un tecnico in procinto di sbarcare sulla panchina di una ...