Matheus Cunha il prossimo? I 10 giocatori del Man Utd hanno firmato dalla Liga (Di martedì 16 agosto 2022) Sito inglese: Secondo quanto riferito, il Manchester United starebbe cercando di ingaggiare Matheus Cunha dall’Atletico Madrid, ma nel corso degli anni ha avuto un successo misto con le importazioni dalla Spagna. Lo United è alla ricerca di un nuovo attaccante e il Daily Mail riporta che stanno valutando una mossa di 45 milioni di sterline per Cunha, che si è unito all’Atletico Madrid solo la scorsa estate. Come sono andati i precedenti acquisti dello United dalla massima serie spagnola, però? Abbiamo dato un’occhiata più da vicino ai 10 giocatori che hanno firmato dalla Liga nell’era della Premier League. Raffaello Varane Varane doveva essere un acquisto trasformativo, un giocatore che ha portato lo United a un ... Leggi su justcalcio (Di martedì 16 agosto 2022) Sito inglese: Secondo quanto riferito, il Manchester United starebbe cercando di ingaggiaredall’Atletico Madrid, ma nel corso degli anni ha avuto un successo misto con le importazioniSpagna. Lo United è alla ricerca di un nuovo attaccante e il Daily Mail riporta che stanno valutando una mossa di 45 milioni di sterline per, che si è unito all’Atletico Madrid solo la scorsa estate. Come sono andati i precedenti acquisti dello Unitedmassima serie spagnola, però? Abbiamo dato un’occhiata più da vicino ai 10chenell’era della Premier League. Raffaello Varane Varane doveva essere un acquisto trasformativo, un giocatore che ha portato lo United a un ...

sportli26181512 : Man United, un acquisto brasiliano dalla Liga: Secondo Express, il Manchester United sarebbe vicino alla firma dell… - ArenaSportiva1 : ??Il #ManUtd è in trattative avanzate con l’agente Giuliano #Bertolucci per l’acquisto di Matheus #Cunha: al momento… - tcm24com : Manchester United, per l'attacco l'obiettivo è Matheus Cunha #ManchesterUnited #Cunha #AtleticoMadrid - yassine01937035 : RT @AConan_Doyle: Doppio colpo Manchester United dopo Kalajdzic in chiusura anche Matheus Cunha dall'Atletico Madrid - Vincenzo140893 : RT @AConan_Doyle: Doppio colpo Manchester United dopo Kalajdzic in chiusura anche Matheus Cunha dall'Atletico Madrid -