Manchester City: UFFICIALE l'arrivo di Sergio Gomez

Il Manchester City ha acquistato dall'Anderlecht Sergio Gomez. Lo spagnolo classe 2000, cresciuto nella cantera del Barcellona è un nuovo calciatore dei citizens. 

We are delighted to announce the signing of @Sergiogm 10 on a four-year deal ??Read more ??— Manchester City (@ManCity) August 16, 2022 

PAROLE – «Sono incredibilmente orgoglioso di essere entrato a far parte del Manchester City, che è la migliore squadra d'Inghilterra e dove ho la possibilità di imparare e crescere sotto la guida del miglior ...

