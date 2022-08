L’Unione europea, Rushdie e la scelta sui pasdaran (Di martedì 16 agosto 2022) Nelle ore in cui il mondo si dice sconvolto dall’attentato alla vita di Salman Rushdie e la vicinanza almeno ideale dell’assalitore alla causa dei pasdaran appare evidente non solo dall’atto ma anche dai suoi archivi e profili, la stampa specializzata sostiene che emerga la disponibilità, coordinata dal responsabile della politica estera europea Borrell, di favorire proprio i pasdaran per consentire un accordo con l’Iran sul nucleare. Tra gli scogli che ancora impediscono il ritorno al trattato sul nucleare iraniano vi è quello della richiesta iraniana di togliere i pasdaran o almeno le loro aziende (moltissime) dalla lista nera statunitense dei soggetti terroristi. Così Borrell avrebbe proposto, stante la non disponibilità di Washington a togliere loro e le loro aziende dalla lista nera, di pensare a ... Leggi su formiche (Di martedì 16 agosto 2022) Nelle ore in cui il mondo si dice sconvolto dall’attentato alla vita di Salmane la vicinanza almeno ideale dell’assalitore alla causa deiappare evidente non solo dall’atto ma anche dai suoi archivi e profili, la stampa specializzata sostiene che emerga la disponibilità, coordinata dal responsabile della politica esteraBorrell, di favorire proprio iper consentire un accordo con l’Iran sul nucleare. Tra gli scogli che ancora impediscono il ritorno al trattato sul nucleare iraniano vi è quello della richiesta iraniana di togliere io almeno le loro aziende (moltissime) dalla lista nera statunitense dei soggetti terroristi. Così Borrell avrebbe proposto, stante la non disponibilità di Washington a togliere loro e le loro aziende dalla lista nera, di pensare a ...

