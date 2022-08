Luca Argentero rompe il silenzio sul film con Can Yaman: "Vi dico io la verità.." (Di martedì 16 agosto 2022) Luca Argentero rilascia interessanti dichiarazioni sulla attesissima serie tv Sandokan. In onda per Disney+, la serie vedrà coinvolti nel cast proprio Luca Argentero insieme all'attore turco Can Yaman. Sono tanti i dubbi su quando inizierà la serie e su chi saranno effettivamente gli attori del cast. Ecco le dichiarazioni di Argentero. Can Yaman è l'attore turco che ultimamente ha riscosso molto successo per il suo coinvolgimento nella nuova serie tv Viola come il mare. La fiction andrà in onda il prossimo autunno su canale 5. Si tratta di un debutto televisivo attesissimo per chi già segue l'attore che nel frattempo è coinvolto nelle riprese di un'altra serie televisiva. Si tratta di una serie per Disney+ chiamata El Turco. Eppure, c'è ancora un'altra serie che i fan ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 16 agosto 2022)rilascia interessanti dichiarazioni sulla attesissima serie tv Sandokan. In onda per Disney+, la serie vedrà coinvolti nel cast proprioinsieme all'attore turco Can. Sono tanti i dubbi su quando inizierà la serie e su chi saranno effettivamente gli attori del cast. Ecco le dichiarazioni di. Canè l'attore turco che ultimamente ha riscosso molto successo per il suo coinvolgimento nella nuova serie tv Viola come il mare. La fiction andrà in onda il prossimo autunno su canale 5. Si tratta di un debutto televisivo attesissimo per chi già segue l'attore che nel frattempo è coinvolto nelle riprese di un'altra serie televisiva. Si tratta di una serie per Disney+ chiamata El Turco. Eppure, c'è ancora un'altra serie che i fan ...

