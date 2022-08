LIVE Musetti-Coric 6-7 3-4, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: nessun break nel secondo parziale (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.53 Lorenzo ha chiamato il fisioterapista. Attenzione. 3-4 Musetti risponde corto sulla seconda del croato che ne approfitta per mettere i piedi il campo e trovare il dritto vincente. 40-0 Altro ace di Coric. Il croato è ingiocabile al servizio. 30-0 Servizio esterno e smash vincente per Coric. 15-0 Ace del numero 152 del ranking. 3-3 Il croato non tiene in campo il rovescio in risposta. Parità. 40-30 Coric non trova il campo in risposta. 30-30 Rovescio bruttissimo dell’italiano. La palla esce di tantissimo. 30-15 Altra buona prima di Musetti. L’azzurro si sta aggrappando al servizio per rimanere in partita. 15-15 Si gioca sulla diagonale di rovescio e alla fine il colpo di Musetti finisce in rete. 15-0 ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.53 Lorenzo ha chiamato il fisioterapista. Attenzione. 3-4risponde corto sulla seconda del croato che ne approfitta per mettere i piedi il campo e trovare il dritto vincente. 40-0 Altro ace di. Il croato è ingiocabile al servizio. 30-0 Servizio esterno e smash vincente per. 15-0 Ace del numero 152 del ranking. 3-3 Il croato non tiene in campo il rovescio in risposta. Parità. 40-30non trova il campo in risposta. 30-30 Rovescio bruttissimo dell’italiano. La palla esce di tantissimo. 30-15 Altra buona prima di. L’azzurro si sta aggrappando al servizio per rimanere in partita. 15-15 Si gioca sulla diagonale di rovescio e alla fine il colpo difinisce in rete. 15-0 ...

