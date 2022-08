LIVE Berrettini-Tiafoe 6-7 6-4 6-7, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’azzurro soffre e annulla tre match point ma l’americano vince la battaglia all’esordio (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO SET 5-7 GAME SET AND match FRANCES Tiafoe!!!!! Berrettini ESCE DI NUOVO all’esordio DOPO MONTREAL 5-6 Servizio e rovescio dell’azzurro e terzo match point annullato. 4-6 Ace di Berrettini. 3-6 TRE match point Tiafoe 3-5 CON CHE AGGRESSIVITÀ STA GIOCANDO Tiafoe! SMASH IMPRENDIBILE DELl’americano 3-4 PARATA MAGISTRALE A RETE DI Tiafoe SULL’ATTACCO IN CONTROTEMPO E MINIBREAK 3-3 In rete la risposta dell’americano. 2-3 IL CAMPO CENTRALE È UNA BOLGIA ALLE SOGLIE DELLE TRE ORE!!!! Palla corta e lob di Tiafoe; lunga la ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE TERZO SET 5-7 GAME SET ANDFRANCES!!!!!ESCE DI NUOVODOPO MONTREAL 5-6 Servizio e rovescio dele terzoto. 4-6 Ace di. 3-6 TRE3-5 CON CHE AGGRESSIVITÀ STA GIOCANDO! SMASH IMPRENDIBILE DEL3-4 PARATA MAGISTRALE A RETE DISULL’ATTACCO IN CONTROTEMPO E MINIBREAK 3-3 In rete la risposta del. 2-3 IL CAMPO CENTRALE È UNA BOLGIA ALLE SOGLIE DELLE TRE ORE!!!! Palla corta e lob di; lunga la ...

