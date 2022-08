I Måneskin tra i performer degli MTV VMAs 2022 (Di martedì 16 agosto 2022) Maneskin (Foto Us, credits Francis Delacroix) Il palco del Prudential Center di Newark in New Jersey, luogo dove andranno in scena gli MTV VMAs 2022, si prepara ad accogliere i Måneskin. La band, candidata nelle categorie Best New Artist e Best New Alternative per il brano I Wanna Be your Slave, figura infatti tra i performer del grande spettacolo americano, previsto per la notte tra il 28 e il 29 agosto 2022. Dopo la vittoria ottenuta agli MTV EMA lo scorso anno come Best Rock, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas potrebbero portarsi a casa altri due riconoscimenti. Intanto, in attesa di sapere come andrà, il gruppo italiano, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2021, si esibirà per la prima volta, con l’ultimo singolo Supermodel, in un Award Show statunitense. Insieme ai ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 16 agosto 2022) Maneskin (Foto Us, credits Francis Delacroix) Il palco del Prudential Center di Newark in New Jersey, luogo dove andranno in scena gli MTV, si prepara ad accogliere i. La band, candidata nelle categorie Best New Artist e Best New Alternative per il brano I Wanna Be your Slave, figura infatti tra idel grande spettacolo americano, previsto per la notte tra il 28 e il 29 agosto. Dopo la vittoria ottenuta agli MTV EMA lo scorso anno come Best Rock, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas potrebbero portarsi a casa altri due riconoscimenti. Intanto, in attesa di sapere come andrà, il gruppo italiano, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2021, si esibirà per la prima volta, con l’ultimo singolo Supermodel, in un Award Show statunitense. Insieme ai ...

