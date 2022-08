I funerali di Piero Angela in diretta su Rai1 (Di martedì 16 agosto 2022) Piero Angela (Us Rai) L’omaggio Rai a Piero Angela prosegue nel giorno delle esequie che si terranno stamane a Roma. Rai1 cambia la programmazione inserendo in palinsesto, dalle 11.15 alle 12.30, una diretta a cura del Tg1, condotta da Giorgia Cardinaletti, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre. Pertanto, il programma “Le vacanze di Camper” non andrà in onda. Alle 12.30 Linea Verde Estate. Leggi su davidemaggio (Di martedì 16 agosto 2022)(Us Rai) L’omaggio Rai aprosegue nel giorno delle esequie che si terranno stamane a Roma.cambia la programmazione inserendo in palinsesto, dalle 11.15 alle 12.30, unaa cura del Tg1, condotta da Giorgia Cardinaletti, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre. Pertanto, il programma “Le vacanze di Camper” non andrà in onda. Alle 12.30 Linea Verde Estate.

