Giulio Maggiore è un nuovo giocatore della Salernitana

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, Giulio #Maggiore è arrivato in città ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, ufficiale l'arrivo di Giulio #Maggiore ???? - OfficialUSS1919 : ???? ?????????????????? ????????????! ???? ???? - corradone91 : RT @OfficialUSS1919: ???? ?????????????????? ????????????! ???? ???? - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Salernitana. Ufficiale l'ingaggio di Giulio Maggiore -

...tranquillizzare coloro che sono sempre pronti a strapparsi le vesti in nome di una sempre... E che rappresentano una vera e propria giungla alla quale, fin dai tempi in cuiTremonti era ...... pronunciate nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di SuperTennis,Zeppieri ha ... mentre Zeppieri ha finalmente lasciato tracce del suo immenso talento nel circuito...Stampa La Salernitana ufficializza il suo rinforzo per la linea mediana. Sul sito del Club granata l’annuncio dell’ingaggio a titolo definitivo dallo Spezia del centrocampista classe ’98 Giulio Maggio ..."L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Spezia Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista ...