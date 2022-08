Gianfranco Rotondi | il fedelissimo di Silvio Berlusconi e vicecapogruppo di Fi sosterrà Meloni | “Noi ultimi Dc puntiamo su di lei”

(Di martedì 16 agosto 2022) Qualcuno lo ha definito lo “strappo gentile” di un vecchioano: l’ex ministro, da sempre uno dei pretoriani più fedeli dell’uomo di Arcore,Giorgiaalle elezioni del 25 settembre. E secondo glirumors, che l’esponente della nuova Dc non conferma, potrebbe correre in uno dei collegi riservati da Fratelli d’Italia ai centristi di “Noi moderati”, il cartello di Brugnaro, Lupi e Toti per le politiche., che dal 2021 è presidente del movimento “Verde è popolare“, pur non essendo iscritto al partito azzurro èdi Forza Italia alla Camera: ma “non ho chiesto la candidatura a Forza Italia”, dice, “per una elementare regola di galateo: ho cercato di convincere Fi a sostenere Giorgia ...

, apprende l'Adnkronos, sosterrà Giorgia Meloni alle elezioni del 25 settembre. Secondo gli ultimi boatos, che l'esponente Dc non conferma, potrebbe correre in uno dei collegi (...Lo afferma in un video, presidente di Verde è popolare. 14.40 " Zan (Pd): L'obiettivo è battere questa destra pericolosa" Grazie alla comunità del Pd per avermi candidato come ... Gianfranco Rotondi, l’ex fedelissimo di Silvio Berlusconi (e vicecapogruppo di Fi) sosterrà Meloni:… Gianfranco Rotondi, apprende l'Adnkronos, sosterrà Giorgia Meloni alle elezioni del 25 settembre. Secondo gli ultimi boatos, che l'esponente Dc non conferma, potrebbe correre in uno dei collegi ...Roma, 16 ago. Adnkronos) – "Nel 2008 abbiamo fondato -con Berlusconi e Fini – il 'Popolo delle Libertà', che rappresentava la grande speranza di un partito di massa del centrodestra italiano; poi sape ...