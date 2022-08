cavicchioli : RT @MilanoFinanza: Borsa, il Ftse Mib chiude sopra 23 mila punti (+0,12%). Il gas vola a 227 euro - fisco24_info : Gas: chiude in rialzo sopra 225,9 euro al MWh ad Amsterdam: Contratti futures sul mese di settembre in crescita del… - LukeHey96346144 : RT @MilanoFinanza: Borsa, il Ftse Mib chiude sopra 23 mila punti (+0,12%). Il gas vola a 227 euro - LukeHey96346144 : RT @MilanoFinanza: Borsa, il Ftse Mib chiude oltre i 23 mila punti (+0,12%). Il prezzo del gas vola a 227 euro - AndreaPira : RT @MilanoFinanza: Borsa, il Ftse Mib chiude sopra 23 mila punti (+0,12%). Il gas vola a 227 euro -

Agenzia ANSA

Chiusura in rialzo sopra i 225,9 euro al MWh per ilnaturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di settembre hanno guadagnato il 2,64% a 225,91 euro al MWh. In crescita anche le quotazioni a Londra, dove per una singola unità ...... dalla siccità che ha ridotto la portata dei fiumi, complicando le operazioni di trasporto del carbone e inducendo " probabilmente - le utility a usare in sostituzione proprio il. Il livello dell'... Gas: chiude in lieve calo (-1%) a 206 euro al Megawattora Chiusura in rialzo sopra i 225,9 euro al MWh per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di settembre hanno guadagnato il 2,64% a 225,91 euro al MWh. (ANSA) ...Moderata prevalenza degli acquisti a Piazza Affari dopo il breve break di Ferragosto. In generale sui mercati continua ad esserci un certo ottimismo circa ...