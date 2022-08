Francesco Oppini è furioso: "Si sono inventati tutto.." (Di martedì 16 agosto 2022) Francesco Oppini ha pubblicato di recente diverse stories su Instagram in cui si è lamentato di alcuni disservizi riguardo i trasporti e delle motivazioni, a suo dire, davvero immotivate. Vediamo cosa gli è accaduto Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini non è famoso solo per i suoi celebri genitori. Molto spesso, infatti, è chiamato in TV in veste di ospite o opinionista e proprio ultimamente ha preso parte a “Il Processo 7Gold”. Per raggiungere gli studi, però, ha dovuto prendere un aereo ma le cose non sono andate come prevedeva. Sul suo seguitissimo account Instagram ha pubblicato alcuni filmati in cui ha spiegato l’accaduto e si è mostrato molto insofferente. Ha aggiunto, inoltre, che le motivazioni del disservizio a cui è andato incontro fossero palesemente immotivate. Nel momento in cui scriviamo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 16 agosto 2022)ha pubblicato di recente diverse stories su Instagram in cui si è lamentato di alcuni disservizi riguardo i trasporti e delle motivazioni, a suo dire, davvero immotivate. Vediamo cosa gli è accaduto Il figlio di Alba Parietti e Franconon è famoso solo per i suoi celebri genitori. Molto spesso, infatti, è chiamato in TV in veste di ospite o opinionista e proprio ultimamente ha preso parte a “Il Processo 7Gold”. Per raggiungere gli studi, però, ha dovuto prendere un aereo ma le cose nonandate come prevedeva. Sul suo seguitissimo account Instagram ha pubblicato alcuni filmati in cui ha spiegato l’accaduto e si è mostrato molto insofferente. Ha aggiunto, inoltre, che le motivazioni del disservizio a cui è andato incontro fossero palesemente immotivate. Nel momento in cui scriviamo ...

infoitcultura : Francesco Oppini, viaggio in aereo da incubo: 'Sono incaz***'. Cosa è successo in volo - infoitcultura : Francesco Oppini bloccato in aereo: il racconto su Instagram - Giovann14793883 : RT @Gianfranco_juve: Pressing: Moviola + Zazzaroni + Graziani + Auriemma...non c'era ne questo né il secondo realizzato da DV9. Per Massimo… - Gianfranco_juve : Pressing: Moviola + Zazzaroni + Graziani + Auriemma...non c'era ne questo né il secondo realizzato da DV9. Per Mass… - LauraB0123 : RT @RattaDiFranci: Che bello vedere Francesco Oppini in una trasmissione seria e importante come #Pressing, sapendo che ci è arrivato per l… -