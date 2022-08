Elezioni, i Moderati: Dopo 18 anni finisce l’alleanza con il Pd (Di martedì 16 agosto 2022) “Prendiamo atto, non senza rammarico, che l’alleanza tra i Moderati e il Pd, in cui la nostra forza ha saputo essere determinante sui territori e nelle amministrazioni, con oggi giunge al termine Dopo 18 anni”. Cosi’, in una nota, il leader del Moderati Giacomo Portas e gli esponenti piemontesi Carlotta Salerno e Silvio Magliano, alla luce della definizione delle candidature per le Elezioni del 25 settembre. “La scelta del Partito Democratico di non riconoscere il ruolo dei Moderati sulla Citta’ di Torino, in cui Carlotta Salerno e Silvio Magliano sono rappresentativi, ci impone una riflessione sulla nostra alleanza politica storica – scrive Portas -. Il nostro movimento e’ stato decisivo in svariati frangenti per far vincere il centrosinistra. Prendiamo comunque atto ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 agosto 2022) “Prendiamo atto, non senza rammarico, chetra ie il Pd, in cui la nostra forza ha saputo essere determinante sui territori e nelle amministrazioni, con oggi giunge al termine18”. Cosi’, in una nota, il leader delGiacomo Portas e gli esponenti piemontesi Carlotta Salerno e Silvio Magliano, alla luce della definizione delle candidature per ledel 25 settembre. “La scelta del Partito Democratico di non riconoscere il ruolo deisulla Citta’ di Torino, in cui Carlotta Salerno e Silvio Magliano sono rappresentativi, ci impone una riflessione sulla nostra alleanza politica storica – scrive Portas -. Il nostro movimento e’ stato decisivo in svariati frangenti per far vincere il centrosinistra. Prendiamo comunque atto ...

