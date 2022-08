Di Maria, lesione all’adduttore. Stop di almeno venti giorni (Di martedì 16 agosto 2022) Di Maria si è infortunato. Adesso è ufficiale. Gli esami cui è stato sottoposto il fuoriclasse argentino della Juventus, hanno evidenziato una lesione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Potrebbe star fermo almeno venti giorni. Salterebbe quattro partite di campionato – tra cui Roma e Fiorentina – e rientrerebbe l’11 settembre contro la Salernitana (sesta giornata). Comunque la sua situazione sarà valutata tra dieci giorni. “Angel Di Maria è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra” L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 agosto 2022) Disi è infortunato. Adesso è ufficiale. Gli esami cui è stato sottoposto il fuoriclasse argentino della Juventus, hanno evidenziato unamuscolare agli adduttori della coscia sinistra. Potrebbe star fermo. Salterebbe quattro partite di campionato – tra cui Roma e Fiorentina – e rientrerebbe l’11 settembre contro la Salernitana (sesta giornata). Comunque la sua situazione sarà valutata tra dieci. “Angel Diè stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato unadi basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra” L'articolo ilNapolista.

