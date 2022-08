Cottarelli: “Presidenzialismo non mi piace, troppa personalizzazione” (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il Presidenzialismo non mi piace”. Lo scrive su Twitter Carlo Cottarelli, ex commissario straordinario per la spending review e prossimo candidato alle elezioni politiche del 25 settembre per il Pd. Per Cottarelli, il Presidenzialismo “accentuerebbe ulteriormente la personalizzazione della politica”. E “i partiti sono già anche troppo personalizzati”. Così facendo, avverte, “si dimenticano le idee per affidarsi a leader carismatici che durano lo spazio di un mattino”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ilnon mi”. Lo scrive su Twitter Carlo, ex commissario straordinario per la spending review e prossimo candidato alle elezioni politiche del 25 settembre per il Pd. Per, il“accentuerebbe ulteriormente ladella politica”. E “i partiti sono già anche troppo personalizzati”. Così facendo, avverte, “si dimenticano le idee per affidarsi a leader carismatici che durano lo spazio di un mattino”. L'articolo proviene da Italia Sera.

